Assalto all’ambulanza in sosta quattro denunciati

L’ambulanza parcheggiata in strada. Le luci di emergenza accese, nessuno all’interno perché la squadra di soccorritori è impegnata in un intervento. Questo lo scenario che un gruppo di quattro giovani si è trovato davanti, ieri notte in viale Monte Nero all’angolo con via Lattuada, in zona Porta Romana, attorno alle 3. E incredibilmente i quattro si sono scagliati contro il mezzo di soccorso, staccando il tergicristallo e ammaccando la carrozzeria. Tutti e quattro, che hanno tra i 19 e i 25 anni, sono stati bloccati dai carabinieri e denunciati per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

