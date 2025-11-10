Assalto al furgone carico di giornali | Episodio inquietante

Un furgone che trasportava quotidiani destinati alle edicole è stato assaltato non lontano dalla tipografia, nella zona industriale di Caserta. A mettere a segno il colpo sarebbero state quattro persone. Il mezzo è stato poi ritrovato qualche ora più tardi nel nolano ma all’interno non vi erano. 🔗 Leggi su Casertanews.it

