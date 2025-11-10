Aspettando Godot in scena a Galleria Toledo per Progetto Beckett

Napolitoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Shakespeare a Beckett. Galleria Toledo, teatro stabile d’innovazione, per un mese si confronta con un altro gigante della letteratura mondiale: Samuel Beckett. Dal 31 ottobre al 27 novembre (nuove date) “Progetto Beckett”, a cura di Laura Angiulli e Gabriele Frasca. Reading, proiezioni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

