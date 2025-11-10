Aspettando Godot in scena a Galleria Toledo per Progetto Beckett

Da Shakespeare a Beckett. Galleria Toledo, teatro stabile d’innovazione, per un mese si confronta con un altro gigante della letteratura mondiale: Samuel Beckett. Dal 31 ottobre al 27 novembre (nuove date) “Progetto Beckett”, a cura di Laura Angiulli e Gabriele Frasca. Reading, proiezioni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Teatro Dei Venti. . Aspettando Godot – di Samuel Beckett Il Gruppo l’Albatro torna sul palco con un nuovo spettacolo che mette in scena l’assurdo, l’ironia e la fragilità dell’essere umano. Venerdì 14 e sabato 15 novembre – ore 20.00 Teatro dei Segni, - facebook.com Vai su Facebook

«Aspettando Godot», il capolavoro teatrale di Samuel Beckett, va in scena al Nicosia International Festival 2025 grazie a @ERT_Teatro Lo spettacolo sarà in italiano con sovratitoli in inglese e greco 31 ottobre, ore 20:30 1 novembre, ore 18:00 Nicosia - X Vai su X

"Aspettando Godot" al Teatro degli Audaci, in scena la fragilità dell'essere umano - Si tratta della più celebre opera teatrale di Samuel Beckett nonché di uno dei testi più noti del teatro ... Da rainews.it

Keanu Reeves nudo e insanguinato: il colpo di scena da sex symbol - A Broadway, la notte di Halloween ha avuto un protagonista assoluto: Keanu Reeves, 61 anni, che dopo gli applausi finali di Aspettando Godot è tornato sul palco in biancheria e coperto di sangue finto ... Riporta iodonna.it