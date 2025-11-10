ASL Roma 1 donati dispositivi multiparametrici ai pazienti della ematologia
Si è tenuta oggi la consegna dei 6 dispositivi multiparametrici e della piattaforma di interfaccia Fleexi donata da Pfizer alla Ematologia della ASL Roma 1. All’evento – che è stato condiviso da AIL Roma con cui ASL Roma 1 ha all’attivo non solo una convenzione ma anche una virtuosa collaborazione ormai consolidata in diverse iniziative – erano presenti oltre al Direttore Generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle, al Primario della Ematologia, Tommaso Caravita di Toritto, e il personale del reparto e dell’Ospedale Santo Spirito in Sassia, anche i rappresentanti di Pfizer Raffaella Pignatelli, Ornella Riccardi, Francesca Campanile, Vincenzo Pirrò, Beatrice Micangeli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
