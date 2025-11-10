Ascolti ‘La Ruota della Fortuna’ 5,1 mln ‘Affari Tuoi’ 4,9 mln

Nella serata tv di ieri, domenica 9 novembre 2025, in access su Canale5 ' La Ruota della Fortuna' ha fatto registrare 5.147.000 spettatori pari al 25.09% di share. Su Rai1 'Affari Tuoi' 4.899.000 spettatori (23.85%). Nel preserale ' L'Eredità weekend ' 4.555.000 spettatori pari al 25.60%. Su Canale5 'Avanti un Altro story' 2.735.000 spettatori (15.80%). Nel daytime su Rai1 'Linea Verde' 2.962.000 (25.22%), 'Tg1 Libri' 3.598.000 e il 26.65%. 'Domenica In' 2.259.000 (18.05%) nelal prima parte, 1.840.000 (16.79%) nella seconda. 'Da noi.a ruota libera' 2.132.000 (16.18%). Su Canale5 'Amici di Maria de Filippi' 3.

