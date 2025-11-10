Un anno dopo aver vinto le elezioni per la presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump ha sconquassato il mondo e non ha intenzione di smettere. L ’ imposizione di dazi con piglio da televenditore, la sceneggiata nello studio ovale con Zelensky, il bombardamento in Iran, la tregua fragile tra Israele e Hamas; sono solo alcuni degli episodi in cui il presidente degli Stati Uniti ha provato a lasciare il suo segno nella storia. Dodici mesi dopo la vittoria contro Kamala Harris e quasi nove dal secondo insediamento alla Casa Bianca è tempo di fare un primo bilancio della presidenza Trump, anche per capire come andranno i prossimi tre anni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Ascesa e ancora lontanissima caduta di Donald Trump