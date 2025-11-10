Arrivano 1,4 milioni per la ristrutturazione dell’ex canonica | nasceranno 11 appartamenti a canone calmierato

Cesenatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Gatteo Roberto Pari esprime soddisfazione per il corposo finanziamento erogato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a favore della parrocchia di San Lorenzo di Gatteo, destinato alla ristrutturazione dell’ex canonica situata nel centro del paese. Il contributo, pari a 1.407. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

