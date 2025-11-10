Arrivano 1,4 milioni per la ristrutturazione dell’ex canonica | nasceranno 11 appartamenti a canone calmierato
Il sindaco di Gatteo Roberto Pari esprime soddisfazione per il corposo finanziamento erogato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a favore della parrocchia di San Lorenzo di Gatteo, destinato alla ristrutturazione dell’ex canonica situata nel centro del paese. Il contributo, pari a 1.407. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altre letture consigliate
Mentre arrivano 2 milioni di euro per il progetto “Da ponte a ponte”, basta farsi un giro nelle campagne intorno all'area Chind per "scoprire" una serie di discariche a cielo aperto... - facebook.com Vai su Facebook
Grazie al Ministero della Giustizia arrivano nel Lazio oltre 4,5 milioni di euro destinati alla formazione professionale dei detenuti. Vogliamo offrire strumenti per il reinserimento di chi sconta una pena, perché la sicurezza passa anche dalla possibilità di un futur - X Vai su X
Centro per l'impiego: operazione da 2,14 milioni tra acquisto e ristrutturazione - Dovrebbe concretizzarsi a breve, forse già alla fine di questo mese, l’acquisto da parte della Regione dell’immobile di piazza Molise che ospita il Centro per l’impiego di Campobasso. Riporta rainews.it