Arriva nel Lazio Storia di un riscatto di Stefano Odoardi la vera storia del rapimento di Giuseppe Vinci

Arriva nel Lazio “Storia di un riscatto” di Stefano Odoardi TREVIGNANO ROMANO (RM), Cinema Palma – 10 novembre, 18.30 Intervengono: Stefano Odoardi e Giuseppe Vinci ROMA, Cinema Barberini – 11 novembre, ore 21.00 Intervengono: Stefano Odoardi e Giuseppe Vinci, modera Emanuele Di Nicola, critico cinematografico Uscito in sala il 15 ottobre 2025 – data simbolica che segna i 30 anni dalla liberazione di Giuseppe Vinci – “ Storia di un Riscatto ” è scritto e diretto da Stefano Odoardi, prodotto da Superotto Film Production in collaborazione con Teatro di Sardegna, Banca Generali, Fullcode, con il sostegno di Fondazione Sardegna Film Commission, Fondazione Banco di Sardegna e con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna. 🔗 Leggi su Romadailynews.it