Arrestato gestore abusivo di centro riparazione elettrodomestici per smaltimento illecito di rifiuti pericolosi
I carabinieri del Nucleo Forestale di Marcianise e della Stazione di Gricignano d’Aversa hanno tratto in arresto il gestore di un’attività abusiva di riparazione elettrodomestici, responsabile di un grave illecito ambientale.Durante un controllo congiunto, i militari hanno accertato che il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
