Arpa Sicilia la Fials | Plauso all’assessore Savarino per la proroga di 95 contrattisti

Palermotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 95 i precari dell’Arpa Sicilia che hanno maturato i requisiti per la stabilizzazione in virtù di una norma nazionale. La Fials Sicilia, unitamente alla segreteria di Palermo, in quanto sindacato firmatario di contratto, chiede un incontro allassessore regionale Giusi Savarino per discutere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

