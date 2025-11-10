Note di Libertà è in programma al Teatro Martinitt per il 15esimo anniversario delle attività musicali promosse nelle carceri milanesi dalla Fondazione Antonio Carlo Monzino e dall’Associazione Milano Musica. Lucia Castellano, Dirigente Generale dell'Esecuzione Penale Esterna: «Pensare al carcere come a un luogo in cui si butta via la chiave, non serve a niente. Perché lavorare sul recupero e sul reinserimento delle persone è l’unico vero modo per abbassare il livello di violenza nella società». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Armando e il pianoforte in carcere: «La musica è un’amica, mi serviva qualcosa in cui credere per far sì che il tempo trascorso in questo luogo potesse essere costruttivo»