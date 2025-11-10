Ardea arsenale in casa alle Salzare | arrestato
Ardea, 10 novembre 2025 – Nella mattinata di oggi, a seguito di un’attività investigativa condotta con pedinamenti e appostamenti, i i carabinieri della Stazione di Tor San Lorenzo hanno sequestrato oltre trenta proiettili di fucile di vario calibro, cartucce a pallini e a palla singola, un caricatore per pistola calibro 9×21 e una pistola scacciacani priva del tappo rosso. L’operazione, coordinata dal Maresciallo Capo comandante della locale Stazione, è scattata all’alba, quando i militari si sono presentati presso un’abitazione da tempo sotto osservazione. All’interno è stato sorpreso un cittadino italiano, di origine siciliana, trovato in possesso del materiale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
