Ardea arsenale in casa alle Salzare | arrestato

Cdn.ilfaroonline.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ardea, 10 novembre 2025 – Nella mattinata di oggi, a seguito di un’attività investigativa condotta con pedinamenti e appostamenti, i i carabinieri della Stazione di Tor San Lorenzo hanno sequestrato oltre trenta proiettili di fucile di vario calibro, cartucce a pallini e a palla singola, un caricatore per pistola calibro 9×21 e una pistola scacciacani priva del tappo rosso. L’operazione, coordinata dal Maresciallo Capo comandante della locale Stazione, è scattata all’alba, quando i militari si sono presentati presso un’abitazione da tempo sotto osservazione. All’interno è stato sorpreso un cittadino italiano, di origine siciliana, trovato in possesso del materiale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

ardea arsenale casa salzareArdea, arsenale in casa alle Salzare: arrestato - Ardea, 10 novembre 2025 – Nella mattinata di oggi, a seguito di un’attività investigativa condotta con pedinamenti e appostamenti, i i carabinieri della Stazione di Tor San Lorenzo hanno sequestrato o ... Secondo ilfaroonline.it

Ardea, sorpreso in casa con oltre 150 dosi di oppiacei, arrestato 43enne - Aveva nel suo appartamento una grossa quantità di farmaci a base di oppiacei, e per questo un 43enne di Ardea è stato arrestato dai locali Carabinieri, durante un servizio mirato contro lo spaccio di ... Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ardea Arsenale Casa Salzare