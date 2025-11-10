Arce vicoli del centro storico straripanti per la festa di San Martino

Un fiume di gente ha invaso le vie del paese vecchio sia nella serata di sabato (nonostante una leggera pioggia iniziale) che per tutta la giornata di domenica, lungo un itinerario enogastronomico unico nel suo genere, che fa di questa due giorni una delle più grandi feste popolari della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondisci con queste news

Operazione Chiassini. Centro: la riqualificazione riparte dai suoi vicoli. Ecco il nuovo progetto - Partirà dai chiassini il progetto di riqualificaione del centro storico, che oggi sarà presentato dal commissario straordinario Claudio Sammartino alle associazioni di categoria che rappresentano i ... Si legge su lanazione.it

Droga e sicurezza, la sindaca Salis: “Nel centro storico siamo oltre l’emergenza, serve l’aiuto del governo” - Genova, la sindaca Salis nei vicoli: "Nel centro storico oltre l'emergenza" Genova – «La situazione nel centro storico oggi è oltre l'emergenza». ilsecoloxix.it scrive

Anghiari riqualifica i suoi vicoli. Pietra serena e lanterne restaurate nel centro storico - Il tempo di consumare l’edizione 2025 de "I Centogusti dell’Appennino", a cavallo fra la fine di ottobre e l’inizio di novembre e poi nel cuore del centro storico prenderà il via un intervento di ... Segnala lanazione.it