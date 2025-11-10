Apre il Glocal Festival e premia Alberto Barbera
Martedì 11 novembre si apre a Torino il Glocal, l’appuntamento dedicato alla cinematografia piemontese, con la consegna del Premio Bosca – Viaggio in Piemonte ad Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. A seguire, le prime proiezioni. Martedì 11 novembre si apre ufficialmente a Torino il Glocal Film Festival 2025, con . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
? Neve, fatica e sogni: la materia delle Olimpiadi. Venerdì 7 novembre, Glocal apre con una giornata interamente dedicata a Milano-Cortina 2026: un’occasione per riflettere su come i Giochi stanno trasformando il territorio, l’economia e le persone. Dalla l - facebook.com Vai su Facebook
Glocal Doc, si apre a Varese tra emozioni e applausi con il film di Mauro Colombo “Luminoso Espacio Salvaje” varesenews.it/2025/11/glocal… #GlocalDOC2025 - X Vai su X
Esperienze di premorte e conquista del K2, apre domenica Glocal DOC. Ecco tutti i film con ingresso gratuito - Dal 2 al 6 novembre terza edizione del festival del documentario: 15 docufilm che animeranno 5 giornate di cinema alla presenza di registi e autori ... Da legnanonews.com
Glocal DOC, la giornata finale: protagonisti Luca Lucini e la serata evento in nome della pace - Dal 2 al 6 novembre terza edizione del festival del documentario: 15 docufilm che animeranno 5 giornate di cinema alla presenza di registi e autori ... Lo riporta varesenews.it
Glocal DOC, i film gratuiti di mercoledì: dal suono della vita alla tragedia di Sarajevo, fino a Renzo Chiesa - Dal 2 al 6 novembre terza edizione del festival del documentario: 15 docufilm che animeranno 5 giornate di cinema alla presenza di registi e autori ... Come scrive varesenews.it