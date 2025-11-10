Apre il Glocal Festival e premia Alberto Barbera

Martedì 11 novembre si apre a Torino il Glocal, l’appuntamento dedicato alla cinematografia piemontese, con la consegna del Premio Bosca – Viaggio in Piemonte ad Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. A seguire, le prime proiezioni. Martedì 11 novembre si apre ufficialmente a Torino il Glocal Film Festival 2025, con . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

