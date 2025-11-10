Appiano Gentile Inter | inizia la pausa nazionali

Internews24.com | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. Reduci dalla vittoria sofferta in Champions League contro il Kairat Almaty, i nerazzurri di Chivu si preparano alla prossima sfida di campionato. Oggi l’Inter sfida la Lazio a San Siro per l’11° turno di Serie A. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

appiano gentile inter inizia la pausa nazionali

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: inizia la pausa nazionali

Approfondisci con queste news

Inter, comincia il ritrovo nerazzuro ad Appiano Gentile: il programma - Nella mattinata di oggi, 26 luglio, l’Inter si è ritrovata per iniziare la preparazione alla stagione 2025/2026. Come scrive gianlucadimarzio.com

appiano gentile inter iniziaCaos Inter: Chivu lo sbatte fuori e lascia Appiano Gentile - Le decisioni di campo di Christian Chivu si rifletteranno anche sul mercato. Riporta diregiovani.it

appiano gentile inter iniziaInter, domani c'è il Kairat: le ultime da Appiano Gentile - Smaltita l'euforia per il successo di Verona l'Inter si appresta ad affrontare il Kairat in Champions League. Segnala fantacalcio.it

Cerca Video su questo argomento: Appiano Gentile Inter Inizia