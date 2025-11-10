N ata a Milano nel 1971, Gabriella Comi si è laureata in Giurisprudenza. Vive con il gatto Annibale in Sardegna, a Iglesias, dove dirige il Commissariato di Pubblica Sicurezza. Ha appena conquistato la Menzione d’Onore per la categoria “Comportamento: Mammiferi” al 61° Wildlife Photographer of The Year, il concorso di fotografia naturalistica più importante al mondo. Dopo il Natural History Museum di Londra e grazie all’ Associazione Culturale Radicediunopercento, saranno esposte al Museo della Permanente di Milano, dal 15 novembre al 25 gennaio 2026. Torino, mostra dedicata Lee Miller: la grande fotografa del Novecento X Leggi anche › Wildlife Photographer of the year: le più belle foto di natura del 2016 Ore 5. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Appassionata di fotografia e di Africa, ha realizzato una delle immagini premiate del Wildlife Photographer of The Year. Il suo amore per la natura è così forte che lei si identifica con la Principessa giapponese allevata dai lupi