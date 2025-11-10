Antonio Panini, figlio del dirigente modenese Giuseppe famoso per le figurine calcistiche, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Lunedì prossimo l’omaggio al palasport “PalaPanini” dove gioca la squadra di pallavolo fondata negli anni ’60. L’intervista ad Antonio Panini. Una serata fortemente voluta dai figli. Antonio, che ricordo ha di suo papà? «Era una persona molto dinamica, aveva mille idee, mille iniziative. Il progetto delle figurine è il più popolare e lui lo ha condiviso con la sua famiglia, perché l’azienda nasce dalla collaborazione di quattro fratelli e quattro sorelle. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Antonio Panini: «Papà faceva il garzone alla Ferrari, quando fu licenziato iniziò la sua fortuna»