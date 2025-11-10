Nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show condotto Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy, in onda stasera 10 novembre dalle 21:40. Grande Fratello, nella puntata di stasera (10 novembre), confronto tra Donatella e Francesca. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Non si placa la bufera sul presunto triangolo che coinvolge Benedetta, Domenico e la sua compagna Valentina. Questa volta a entrare nella Casa è la mamma di Benedetta perché ha qualcosa da dire sull’amicizia che lega sua figlia all’uomo. Dal canto suo, Valentina è sempre più arrabbiata ed è pronta a far sentire la sua voce per mettere la parola fine alla sua relazione con Domenico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Anticipazioni Grande Fratello 10 novembre: una sorpresa speciale per Anita