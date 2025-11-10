Antenna a Treggiaia | al vaglio un luogo alternativo

Pisatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto stabilito alla riunione tenutasi in Prefettura, si è tenuto stamani, nella sala consiliare del Comune di Pontedera, il tavolo operativo finalizzato alla ricerca di una collocazione alternativa all'antenna ‘Pnrr’ nel territorio di Treggiaia, che ha acceso nei giorni scorsi vivaci. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

