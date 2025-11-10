Annem è un film turco drammatico, che vede protagonista Özge Gürel. La trama si concentra, inizialmente, su Ayse, che vive in un piccolo paese con la figlia Nazli. La donna è pronta a tutto pur di dare alla ragazza una vita migliore. Sebbene il marito si opponga, Ayse riesce a mandare sua figlia a scuola e poi all’università di Istanbul. Nasli si vergogna di lei e, intanto, incontra un ragazzo di buona famiglia, con il quale si fidanzata. L’incontro tra le due famiglie è un disastro. Così Ayse, per non mettere a repentaglio il futuro di Nasli, decide di farsi da parte. Le cose poi prendono una piega davvero drammatica, fino a un triste finale. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Annem (2019) Nasli muore? La scelta di Ayse: spiegazione finale