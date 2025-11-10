Anna Nazzaro | Serve un piano di sviluppo vero per l’Irpinia Sostegno a chi investe significa futuro per i nostri giovani

"La nostra Irpinia ha grandi potenzialità da valorizzare e mettere a sistema per avviare un nuovo percorso di crescita". Anna Nazzaro, candidata alle Regionali nella lista del PD, è impegnata da giorni in una serie di incontri con imprenditori e amministratori locali."Registro, durante le mie. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

