Andrea Delogu torna in TV dopo la perdita del fratello Evan | Riprendo da dove mi ero fermata

Un ritorno carico di emozione, dolore e gratitudine. Così la conduttrice Andrea Delogu ha scelto di riaprire il viaggio de La Porta Magica, il programma che da sempre accoglie le storie e le emozioni dei telespettatori, condividendo per la prima volta pubblicamente il dramma che ha colpito la sua famiglia nelle scorse settimane. Con voce ferma ma carica di commozione, ha voluto raccontare ai suoi spettatori la sua personale storia: “ Ci sono momenti nella vita in cui tutto si ferma e altri in cui, con grande fatica ma con grande amore, si sceglie di ripartire. ” Andrea ha spiegato che la sua vita e quella della sua famiglia si sono improvvisamente fermate a causa di una tragedia che nessuno avrebbe mai potuto immaginare: la perdita del fratello Evan, appena diciottenne, vittima di un incidente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Andrea Delogu torna in TV dopo la perdita del fratello Evan: "Riprendo da dove mi ero fermata"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Grande Hotel ti aspetta in edicola. Mette-Marit di Norvegia: il triste annuncio della futura regina malata. De Filippi-Fagnani: che belve di amiche. Il dramma di Andrea Delogu. E poi tante storie, racconti, fotoromanzi e cucina d'autunno. #grandhotelrivista #edico - facebook.com Vai su Facebook

""Andrea Delogu"" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Andrea Delogu torna in tv dopo il lutto. Il messaggio straziante della conduttrice: "Avevo bisongo di silenzio" - La presentatrice è tornata in onda con La Porta Magica, raccontando al pubblico il dolore che ha dovuto affrontare nelle ultime settimane. Riporta libero.it

Andrea Delogu torna in TV dopo il lutto, le prime parole: “Una perdita ingiusta e fa molta paura” - Andrea Delogu torna in TV con La porta magica dopo la tragica morte del fratello Evan. Secondo donnaglamour.it

Andrea Delogu torna in Tv, le prime parole dopo il lutto: “Grazie a chi ha capito che dovevo fermarmi” - La conduttrice torna in onda a due settimane dal tragico lutto che ha colpito la sua famiglia: "Ho avuto bisogno di silenzio, il dolore per la perdita ... Riporta fanpage.it