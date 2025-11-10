Andrea Delogu torna in tv dopo la morte del fratello | Trasformerò questo dolore in amore

Periodicodaily.com | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Andrea Delogu è tornata in televisione con la conduzione de 'La Porta Magica'. Ma prima di riprendere il programma, interrotto dopo la tragica morte del fratello Evan, l'artista ha voluto ringraziare, in un video pubblicato anche sui social, tutti coloro che le sono stati vicini in questo momento. E la Rai per averle . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

andrea delogu torna tvAndrea Delogu torna in tv dopo il lutto. Il messaggio straziante della conduttrice: "Avevo bisongo di silenzio" - La presentatrice è tornata in onda con La Porta Magica, raccontando al pubblico il dolore che ha dovuto affrontare nelle ultime settimane. Lo riporta libero.it

andrea delogu torna tvAndrea Delogu torna in Tv, le prime parole dopo il lutto: “Grazie a chi ha capito che dovevo fermarmi” - La conduttrice torna in onda a due settimane dal tragico lutto che ha colpito la sua famiglia: "Ho avuto bisogno di silenzio, il dolore per la perdita ... Riporta fanpage.it

andrea delogu torna tvAndrea Delogu torna in TV dopo il lutto, le prime parole: “Una perdita ingiusta e fa molta paura” - Andrea Delogu torna in TV con La porta magica dopo la tragica morte del fratello Evan. Da donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Andrea Delogu Torna Tv