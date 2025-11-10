Andrea Delogu torna in tivù dopo la perdita del fratello | il messaggio social
Andrea Delogu ha rilasciato un messaggio social dopo la perdita del fratello Evan, morto in un incidente stradale. La conduttrice aveva sospeso tutti i suoi impegni e la messa in onda de La Porta Magica era stata temporaneamente interrotta dalla Rai negli ultimi dieci giorni. In un breve messaggio trasmesso prima dell’inizio della puntata, Delogu ha raccontato al pubblico il periodo vissuto: «Ci sono momenti nella vita in cui tutto si ferma e altri in cui con grande fatica e dolore si sceglie di ripartire. Nelle scorse settimane la vita della mia famiglia e la mia si sono fermate e ho avuto bisogno di silenzio perché trovare le parole per spiegare quello che è accaduto è estremamente difficile. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche questi approfondimenti
Andrea Delogu, il primo video dopo la morte del giovane fratello: «Evan era un ragazzo straordinario» Il messaggio sui social: «La mia vita si è fermata e mi siete stati vicino, ora provo a trasformare il dolore in amore» - facebook.com Vai su Facebook
""Andrea Delogu"" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Andrea Delogu torna in onda dopo il lutto, le sue parole: “Ho avuto bisogno di silenzio” - Andrea Delogu torna in onda dopo la perdita di suo fratello Evan: le sue parole durante La Porta Magica su Rai 2. Scrive mondotv24.it
Andrea Delogu torna in TV dopo il lutto, le prime parole: “Una perdita ingiusta e fa molta paura” - Andrea Delogu torna in TV con La porta magica dopo la tragica morte del fratello Evan. Come scrive donnaglamour.it
Andrea Delogu torna in tv dopo la morte del fratello Evan: «La mia vita si è fermata. Ora provo a trasformare il dolore in amore» - Andrea Delogu è tornata in tv ed ha aperto la nuova puntata de La Porta Rossa, il programma di Rai 2, con un racconto molto personale. Segnala msn.com