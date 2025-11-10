Andrea Delogu torna in tivù dopo la perdita del fratello | il messaggio social

Andrea Delogu ha rilasciato un messaggio social dopo la perdita del fratello Evan, morto in un incidente stradale. La conduttrice aveva sospeso tutti i suoi impegni e la messa in onda de La Porta Magica era stata temporaneamente interrotta dalla Rai negli ultimi dieci giorni. In un breve messaggio trasmesso prima dell’inizio della puntata, Delogu ha raccontato al pubblico il periodo vissuto: «Ci sono momenti nella vita in cui tutto si ferma e altri in cui con grande fatica e dolore si sceglie di ripartire. Nelle scorse settimane la vita della mia famiglia e la mia si sono fermate e ho avuto bisogno di silenzio perché trovare le parole per spiegare quello che è accaduto è estremamente difficile. 🔗 Leggi su Lettera43.it

