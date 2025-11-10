Andrea Delogu torna in onda dopo la perdita del fratello Evan | Il dolore mi accompagna ma devo imparare a conviverci

“Il dolore di questa perdita ingiusta accompagna ogni mio respiro e fa molta paura, ma è qualcosa con cui dovrò imparare a convivere”. Con queste parole, dense di significato, Andrea Delogu è tornata davanti alle telecamere a dodici giorni dalla tragica scomparsa del fratello Evan. La conduttrice ha ripreso oggi il timone de La Porta Magica, lo show pomeridiano di Rai 2, dedicando un pensiero intenso e commosso al fratello, morto a soli 18 anni, e a tutti i suoi cari, ancora profondamente scossi dall’accaduto. “Buon pomeriggio a tutti voi. Prima di riprendere il viaggio de La Porta Magica, il luogo delle vostre emozioni e delle vostre storie, sento il bisogno di condividere con voi la mia di storia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Andrea Delogu torna in onda dopo la perdita del fratello Evan: “Il dolore mi accompagna, ma devo imparare a conviverci”

