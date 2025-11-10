Andrea Delogu torna a La Porta Magica e commuove tutti con il ricordo del fratello Evan

Con voce ferma ma visibilmente commossa, Andrea Delogu è tornata alla conduzione del programma “ La Porta Magica ”, nella puntata andata in onda il 10 novembre su Rai1. Un rientro carico di emozione, segnato da parole di grande sincerità e dolore, con cui la conduttrice ha voluto condividere con il pubblico la tragedia che ha colpito la sua famiglia. “Prima di riprendere il viaggio sento il bisogno di condividere la mia storia. Ci sono momenti della vita in cui tutto si ferma e altri in cui, con grande fatica ma con grande amore, si sceglie di ripartire.” Il dolore per la perdita del fratello Evan. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Andrea Delogu torna a La Porta Magica e commuove tutti con il ricordo del fratello Evan

Scopri altri approfondimenti

Andrea Delogu, il primo video dopo la morte del giovane fratello: «Evan era un ragazzo straordinario» Il messaggio sui social: «La mia vita si è fermata e mi siete stati vicino, ora provo a trasformare il dolore in amore» - facebook.com Vai su Facebook

""Andrea Delogu"" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Andrea Delogu torna in TV dopo il lutto, le prime parole: “Una perdita ingiusta e fa molta paura” - Andrea Delogu torna in TV con La porta magica dopo la tragica morte del fratello Evan. Scrive donnaglamour.it

Andrea Delogu torna in tv dopo il lutto. Il messaggio straziante della conduttrice: "Avevo bisongo di silenzio" - La presentatrice è tornata in onda con La Porta Magica, raccontando al pubblico il dolore che ha dovuto affrontare nelle ultime settimane. Come scrive libero.it

Andrea Delogu torna in tv dopo la morte del fratello Evan: «La mia vita si è fermata. Ora provo a trasformare il dolore in amore» - Andrea Delogu è tornata in tv ed ha aperto la nuova puntata de La Porta Rossa, il programma di Rai 2, con un racconto molto personale. msn.com scrive