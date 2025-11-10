Andrea Delogu | Ho perso mio fratello Evan La mia vita si è fermata ma ora…

Dopo il lutto che l'ha colpita di recente, la conduttrice è tornata in diretta su Rai 2 con "La Porta Rossa". 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Andrea Delogu: “Ho perso mio fratello Evan. La mia vita si è fermata, ma ora…”

Altre letture consigliate

Grande Hotel ti aspetta in edicola. Mette-Marit di Norvegia: il triste annuncio della futura regina malata. De Filippi-Fagnani: che belve di amiche. Il dramma di Andrea Delogu. E poi tante storie, racconti, fotoromanzi e cucina d'autunno. #grandhotelrivista #edico - facebook.com Vai su Facebook

""Andrea Delogu"" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Andrea Delogu, commosso ritorno in tv: "Mi siete stati vicini, grazie a tutti" - Andrea Delogu è tornata in tv a La Porta magica lunedì 10 novembre, le sue prime parole e il ringraziamento alla Rai. Scrive gazzetta.it

Andrea Delogu torna in tv dopo il lutto. Il messaggio straziante della conduttrice: "Avevo bisongo di silenzio" - La presentatrice è tornata in onda con La Porta Magica, raccontando al pubblico il dolore che ha dovuto affrontare nelle ultime settimane. Riporta libero.it

Andrea Delogu torna in TV dopo il lutto, le prime parole: “Una perdita ingiusta e fa molta paura” - Andrea Delogu torna in TV con La porta magica dopo la tragica morte del fratello Evan. Segnala donnaglamour.it