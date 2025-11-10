Andrea Delogu | Ho perso mio fratello Evan La mia vita si è fermata ma ora…

Golssip.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il lutto che l'ha colpita di recente, la conduttrice è tornata in diretta su Rai 2 con "La Porta Rossa". 🔗 Leggi su Golssip.it

andrea delogu ho perso mio fratello evan la mia vita si 232 fermata ma ora8230

© Golssip.it - Andrea Delogu: “Ho perso mio fratello Evan. La mia vita si è fermata, ma ora…”

Altre letture consigliate

andrea delogu ho persoAndrea Delogu, commosso ritorno in tv: "Mi siete stati vicini, grazie a tutti" - Andrea Delogu è tornata in tv a La Porta magica lunedì 10 novembre, le sue prime parole e il ringraziamento alla Rai. Scrive gazzetta.it

andrea delogu ho persoAndrea Delogu torna in tv dopo il lutto. Il messaggio straziante della conduttrice: "Avevo bisongo di silenzio" - La presentatrice è tornata in onda con La Porta Magica, raccontando al pubblico il dolore che ha dovuto affrontare nelle ultime settimane. Riporta libero.it

andrea delogu ho persoAndrea Delogu torna in TV dopo il lutto, le prime parole: “Una perdita ingiusta e fa molta paura” - Andrea Delogu torna in TV con La porta magica dopo la tragica morte del fratello Evan. Segnala donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Andrea Delogu Ho Perso