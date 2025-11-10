Ancora un incidente sulla Colombo | due ragazzi si schiantano a pochi metri da dove è morta Beatrice Bellucci
Auto fuori controllo si schianta contro un albero: paura per due 24enne di Latina. L'incidente nella notte sulla Cristoforo Colombo, non distante da dove ha perso la vita Beatrice Bellucci. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Incidente stradale in via Cristoforo Colombo, all’altezza di piazza Municipio. Un 18enne è ricoverato in prognosi riservata al Monaldi: https://fanpa.ge/CZNzB - facebook.com Vai su Facebook
Funerali di Beatrice Bellucci, la giovane morta nell'incidente sulla Colombo a Roma: oltre mille persone per l'ultimo saluto - X Vai su X
Ancora un incidente sulla Colombo: due ragazzi si schiantano a pochi metri da dove è morta Beatrice Bellucci - L’incidente nella notte sulla Cristoforo Colombo, non distante da dove ha perso la vita Beatrice Bellucci. Si legge su fanpage.it
Grave incidente nella notte sulla Cristoforo Colombo: feriti due 24enni di Latina - La vettura è finita fuori strada all’altezza di via Giovanni Genocchi. Secondo latinapress.it
Incidente via Cristoforo Colombo: feriti due ragazzi a bordo di una Mercedes - Ancora un incidente stradale su via Cristoforo Colombo, a poche decine di metri da dove ha perso la vita Beatrice Bellucci la notte dello scorso 24 ottobre . Scrive virgilio.it