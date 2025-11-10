Ancora un incidente sulla Colombo | due ragazzi si schiantano a pochi metri da dove è morta Beatrice Bellucci

Fanpage.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Auto fuori controllo si schianta contro un albero: paura per due 24enne di Latina. L'incidente nella notte sulla Cristoforo Colombo, non distante da dove ha perso la vita Beatrice Bellucci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

