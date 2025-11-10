Ancora acqua e detriti sulla ciclabile

E’ bastata la pioggerillina caduta nelle primissime ore di ieri per riportare acqua e fanghiglia sulla pista ciclo pedonale di Cupra Marittima all’altezza del sottopasso del fosso Sant’Andrea, alle spalle dello chalet ristorante Gabry. Nessun problema particolare, ma evidenzia che i lavori eseguiti dal Genio Civile all’inizio dell’anno non stanno portando i benefici sperati. Il temporale di fine settembre scorso, com’era accaduto in altra circostanza precedente, ha trascinato nel sottopasso e sulla pista ciclo pedonale abbondanti detriti che sono rimasti lungo il passaggio, mentre la parte scivolata sul tracciato ciclabile è stata rimossa e accantonata sul fianco della massicciata ferroviaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancora acqua e detriti sulla ciclabile

