Amici 25 le pagelle di domenica 9 novembre | le lacrime di Plasma 8 Opi 5 e Michelle 4,5 in sfida

Domenica 9 novembre è andata in onda la settima puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Plasma sorprende con Alors on danse ed emoziona con le strofe dedicate a sua madre sulle note di No Woman No Cry. Vanno in sfida Michelle e Opi. Qui le pagelle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Durante la settima puntata di Amici 25 Angie ha conquistato il nostro Golden Buzz, mentre Plasma ha emozionato tutti con una speciale dedica alla mamma. Le pagelle del 9 novembre sono su Allmusicitalia.it #Amici25 #Annalisa #OrnellaVanoni allmusicitalia - X Vai su X

Riccardo emoziona e conquista tutti, Flavia invece vive la sua giornata più difficile. Le pagelle della sesta puntata di Amici 25 non lasciano spazio ai dubbi: tra conferme, cadute e sorprese, la gara entra nel vivo! Scopri tutti i voti e i commenti su Allmusicitalia - facebook.com Vai su Facebook

Amici 25, le pagelle di domenica 9 novembre: le lacrime di Plasma (8), Opi (5) e Michelle (4,5) in sfida - Domenica 9 novembre è andata in onda la settima puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi ... Riporta fanpage.it

Amici, pagelle: Vanoni regala saggezza (9), la dedica di Annalisa per Maria (8), la gaffe di Lorella Cuccarini (5) - Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 9 novembre dello storico talent show di Maria De Filippi ... Si legge su libero.it

Amici 25, le pagelle di domenica 26 ottobre: Angie è la “nuova” stella, Plasma si infrange su Gazzelle - Domenica 26 ottobre è andata in ondala quarta puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi ... Secondo fanpage.it