Silhouette scultoree e dettagli sartoriali per una moda sperimentale, sofisticata e sorprendentemente portabile. In ogni creazione firmata Amelie, la ricerca rappresenta il punto di partenza. Una ricerca libera e trasversale, che nasce da suggestioni visive e sonore e si trasforma in un linguaggio estetico sempre più personale. Daiki — parola giapponese che significa “grande splendore” o “energia luminosa” — racchiude lo spirito della capsule e del tessuto scelto per darle forma: un taffetà tecnico effetto nacré, leggero e madreperlato, capace di generare volumi audaci e architettonici senza sacrificare movimento e vestibilità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Amelie presenta Daiki: capsule scultorea tra luce, architettura e libertà femminile