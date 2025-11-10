Alzarsi all’alba 15 storie per risoprire il valore della fatica nell’era della comodità

È la fatica la protagonista dell’ultimo libro di Mario Calabresi, che venerdì 7 novembre è stato invitato al Gres Art di Bergamo da Daniele Rocchetti, direttore della Fiera dei Librai. Alzarsi all’alba è un libro di storie, 15 in tutto, che raccontano vite di straordinaria ordinarietà, che fanno emergere l’impegno, lo sforzo e la stanchezza di persone comuni che, per necessità o per scelta, fanno tanta fatica. “Chi se lo compra un libro sulla fatica?” si è domandato pensieroso Calabresi, spiegando la sua sensazione che, nel nostro tempo, di fatica si parli sempre meno, che la parola stessa stia scomparendo, come se fosse qualcosa da evitare a tutti i costi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

