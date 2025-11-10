Altro giro altra corsa fermata | ancora un autobus bloccato dalla sosta selvaggia a Cisanello

Anche nella mattina di lunedì 10 novembre, a Pisa, i bus del servizio di trasporto pubblico sono rimasti bloccati a Cisanello alla rotonda Massart a causa di auto parcheggiate in divieto di sosta. Il blocco si è verificato attorno alle 9:30. Solo grazie al pronto intervento della Polizia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Scopri altri approfondimenti

MASSIMA CONDIVISIONE Altro giro altra rinuncia di proprietà. Dodo ha 4 anni passati tutti in una casa ed ora, alle porte dell' inverno, si ritrova in canile ad affrontare la solitudine ed il freddo... Che tempismo ha la gente! Dodo è di taglia piccola, buono e va d' - facebook.com Vai su Facebook

Pogacar, altro che Giro: nel 2026 l'obiettivo sono classiche, Tour e mondiale. Vingegaard salva la corsa rosa? - Tadej Pogacar fa capire che difficilmente potrà correre il Giro: vorrebbe anticipare il debutto in Australia, poi Tour e mondiale. Come scrive sport.virgilio.it

Meloni vuole il proporzionale, Azzariti: “Ignorano la Corte: anche questo sistema può essere bocciato” - Tajani ha parlato di un sistema proporzionale senza collegi uninominali, con premio di maggioranza al ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Ciccone: “Al Giro non voglio pressioni, mi sono sentito sottovalutato. Sinner se la cava in bici ma il bello del nostro rapporto è altro” - Giulio Ciccone è pronto per il Giro d’Italia 2025 che comincia oggi, venerdì 9 maggio, con la ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it