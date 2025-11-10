Altri fondi per portare la metropolitana a Monza | sarà attiva a fine 2033
Passo in avanti per la fermata della metropolitana a Monza: un progresso che rende felici molti dei lavoratori lecchesi che quotidianamente fanno i pendolari con il capoluogo brianzolo e con Milano.Regione Lombardia mette in campo ulteriori 10 milioni di euro per realizzare il prolungamento della. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
