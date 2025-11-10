Alta velocità e irrigazione in Sicilia | Webuild realizza 25 km di condotte nella Piana di Catania per un’agricoltura a dispersione zero

Un’infrastruttura ferroviaria che migliora anche la vita dei campi. Nell’ambito dei lavori per la tratta Bicocca–Catenanuova dell’alta velocità Palermo–Catania, appena completata, Webuild ha realizzato 25 chilometri di condotte idriche interrate che modernizzano il sistema irriguo della Piana di Catania, uno dei territori agricoli più produttivi della Sicilia. L’intervento, progettato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Alta velocità e irrigazione in Sicilia: Webuild realizza 25 km di condotte nella Piana di Catania per un’agricoltura a dispersione zero

Approfondisci con queste news

LA RIFLESSIONE | Alta velocità, Tridico ammonisce: “Grave esclusione della Calabria dai piani europei” https://gazzettadelsud.it/?p=2126796 - facebook.com Vai su Facebook

Alta velocità e irrigazione in Sicilia: Webuild realizza 25 km di condotte nella Piana di Catania per un’agricoltura a dispersione zero - Nell’ambito dei lavori per la tratta Bicocca–Catenanuova dell’alta velocità ... Scrive gazzettadelsud.it

Siccità in Sicilia, acqua razionata nelle città e stop all'irrigazione dei campi - Sull'isola, 6 bacini su 29 non hanno più acqua utilizzabile, altri 6 hanno disponibile meno di un milione di metri cubi e 4 meno di due milioni. Riporta tg24.sky.it

Sicilia, alta capacità ferroviaria tra gli asset strategici per il rilancio della regione - Secondo un’indagine di Unioncamere Sicilia, presentata il 1° febbraio scorso, per le infrastrutture di mobilità sostenibile oggi l’Isola è al di sotto della media nazionale e del Sud. Segnala huffingtonpost.it