almeno 13 migranti provenienti dalla birmania muoiono in un naufragio

Il 10 novembre le autorità tailandesi e malesi hanno annunciato di aver recuperato almeno 13 corpi e di aver intensificato le operazioni di ricerca dopo il naufragio di un'imbarcazione di migranti partita dalla Birmania.

