Almeno 13 migranti provenienti dalla Birmania muoiono in un naufragio

10 nov 2025

Il 10 novembre le autorità tailandesi e malesi hanno annunciato di aver recuperato almeno 13 corpi e di aver intensificato le operazioni di ricerca dopo il naufragio di un’imbarcazione di migranti partita dalla Birmania. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

