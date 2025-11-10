Almeno 13 migranti provenienti dalla Birmania muoiono in un naufragio
Il 10 novembre le autorità tailandesi e malesi hanno annunciato di aver recuperato almeno 13 corpi e di aver intensificato le operazioni di ricerca dopo il naufragio di un’imbarcazione di migranti partita dalla Birmania. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
