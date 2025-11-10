Almanacco del 10 novembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Lunedì 10 Novembre è il 314° giorno del calendario gregoriano, mancano 51 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: Santa NinfaProverbio di Novembre Novembre vinaioAccadde Oggi1938 – Muore Mustafa Kemal Atatürk, fondatore della Turchia moderna.1951 – Inaugurazione del servizio di telefonate. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
