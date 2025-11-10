Alluvione apre lo sportello di assistenza per le domande di rimborso per cittadini e imprese

Apre martedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 di domani, lo sportello di assistenza, a cura della struttura commissariale, per cittadini e imprese che stanno compilando le domande da presentare tramite la piattaforma Sfinge per il rimborso dei danni subiti durante le alluvioni del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondisci con queste news

In diretta la commemorazione a 31 anni dall'alluvione del 1994 - facebook.com Vai su Facebook

Alluvione, attivo domani lo sportello di assistenza della struttura commissariale per le domande di rimborso - 30 di domani, martedì 11 novembre, sarà attivo lo sportello di assistenza, a cura della struttura commissariale, per cittadini e imprese che sta ... Segnala ravennawebtv.it

Bassa Romagna: alluvione 2023, il 5 novembre apertura per gli sportelli di assistenza per tecnici e periti - L’attività degli sportelli di assistenza per cittadini, tecnici degli enti locali e periti sarà prorogata per il mese di novembre anche sul territorio ... Riporta ravennanotizie.it

Alluvione, undici cittadini allo sportello assistenza - Undici cittadini hanno ricevuto assistenza per compilare domande su Sfinge presso lo sportello di Lugo. Da ilrestodelcarlino.it