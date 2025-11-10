Allegri richiama i suoi sull’attenti | ecco quali sono i tre nodi da risolvere nel suo Milan

Pianetamilan.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa ultima sosta Nazionali del 2025, il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri deve risolvere tre situazioni importanti affinché il suo Milan torni a viaggiare come nel mese di settembre, quando vinceva di continuo. Il punto del. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

allegri richiama i suoi sull8217attenti ecco quali sono i tre nodi da risolvere nel suo milan

© Pianetamilan.it - Allegri richiama i suoi sull’attenti: ecco quali sono i tre nodi da risolvere nel suo Milan

Approfondisci con queste news

Milan, Allegri richiama i suoi: cosa ha deluso il tecnico -  Solo due pareggi tra Cremonese, Pisa e Parma, serve aumentare l'attenzione dopo la sosta ... Riporta msn.com

allegri richiama suoi sull8217attentiAllegri con forza richiama la squadra: "Deve essere più convinta di quello che fa" - Un estratto delle sue dichiarazioni: È stata la serata più complicata ... Scrive milannews.it

Allegri commosso prima di Juventus-Milan, super accoglienza dei suoi ex tifosi: «Non sarà mai un avversario» - Gli occhi di Massimiliano Allegri sono apparsi lucidi già nel tunnel degli spogliatoi, poco prima di scendere in campo. Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Allegri Richiama Suoi Sull8217attenti