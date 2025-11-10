Alle Clarisse ’Il lato nascosto della musica’

GROSSETO Prosegue con successo la rassegna ’ Il lato nascosto della musica ’, iniziativa promossa da Fondazione Grosseto Cultura in sinergia con l’associazione Archeosofica di Grosseto, e che gode del patrocinio del Comune e della Provincia di Grosseto. L’evento è ospitato nella suggestiva cornice del Polo Le Clarisse, confermandosi un appuntamento di richiamo per gli appassionati e i curiosi del capoluogo maremmano. Dopo il debutto dedicato all’analisi dei generi musicali, sapientemente guidato da Alessandro Pelagatti, la rassegna si prepara a un secondo, affascinante appuntamento, oggi alle 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it

