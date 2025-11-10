Allarme Vlahovi? | fastidio lombare Juventus e Serbia in ansia

Le condizioni del capocannoniere bianconero restano in monitoraggio. La sostituzione durante il derby con il Torino ha fatto scattare l’allarme per il tecnico Luciano Spalletti e per i tifosi. La convocazione in nazionale e i prossimi impegni ravvicinati in campionato e Champions fa tremare la Juventus e la Serbia. La condizione fisica dell’attaccante. Dopo le prime tre partite sotto la guida di Spalletti, la Juventus è già finita nel mirino delle critiche da parte di tifosi e giornalisti. Un organico apparso sterile e poco incisivo in fase offensiva, dove il punto di riferimento, in un clima di tensione, resta Dusan Vlahovi?. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

