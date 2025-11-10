Alla ricercatrice dell’Università di Parma Cristiana De Filippis il premio mondiale per l' analisi matematica

Cristiana De Filippis, docente e ricercatrice di Analisi matematica all’Università di Parma (Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche), si è aggiudicata l’edizione 2025 del prestigioso SIAM Early Career Prize per l’Analisi Matematica, conferito dalla Società per la Matematica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

ricercatrice dell8217universit224 parma cristianaUniversità di Parma, a Cristiana De Filippis premio internazionale per l'Analisi matematica - «Sono entusiasta di questo premio, che arriva da una prestigiosa istituzione e che certifica che il mio lavoro ha attirato l'interesse di una giuria di rinomati matematici». Riporta gazzettadiparma.it

