Alla ricercatrice dell’Università di Parma Cristiana De Filippis il premio mondiale per l' analisi matematica

Cristiana De Filippis, docente e ricercatrice di Analisi matematica all’Università di Parma (Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche), si è aggiudicata l’edizione 2025 del prestigioso SIAM Early Career Prize per l’Analisi Matematica, conferito dalla Società per la Matematica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it