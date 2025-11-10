alla milano music week 2025 saint louis college of music racconta la musica contemporanea

Milanotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saint Louis College of Music parteciperà alla Milano Music Week 2025 con quattro appuntamenti che raccontano la musica di oggi, tra elettronica, sperimentazione, produzione in studio e nuovi linguaggi. Dal 19 al 22 novembre 2025, artisti, produttori, performer e giovani musicisti si incontreranno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

