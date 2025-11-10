alla milano music week 2025 saint louis college of music racconta la musica contemporanea
Saint Louis College of Music parteciperà alla Milano Music Week 2025 con quattro appuntamenti che raccontano la musica di oggi, tra elettronica, sperimentazione, produzione in studio e nuovi linguaggi. Dal 19 al 22 novembre 2025, artisti, produttori, performer e giovani musicisti si incontreranno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
