Alla distilleria il teatro-danza della Deviazione della rondine Monologo danzato

Domenica 16 novembre, alle ore 20, presso la Distilleria di San Cesario di Lecce, la rassegna Teatri a Sud di Astràgali Teatro, ospita “Deviazione della Rondine. Monologo Danzato”, performance di teatro e danza, scritta e interpretata da Fabrizio Varriale, prodotta da Akerusia Danza con. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche questi approfondimenti

"ASSOCIAZIONE CULTURALE NERVAL TEATRO" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Tivoli:si alza il sipario al teatro Giuseppetti. Grande partecipazione di pubblico - facebook.com Vai su Facebook

Teatro, danza e arti performative, torna Inequilibrio festival - Un cartellone pensato per esplorare i nuovi linguaggi scenici, tra spettacoli pluripremiati, produzioni in prima, interventi site specific, azioni partecipative e iniziative collaterali. ansa.it scrive

Stelle di teatro, danza e musica per la stagione di Solomeo - Prestigiose stelle nazionali e internazionali del teatro, della danza e della musica, come Laurie Anderson, Toni Servillo, Israel Galván e Marlene Monteiro Freitas. Lo riporta ansa.it