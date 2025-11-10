Alla Casina del Principe un nuovo viaggio nel Mezzogiorno letterario
Nella suggestiva cornice della Casina del Principe, il Centro di ricerca “Guido Dorso” rilancia una delle sue attività culturali più apprezzate: il gruppo di lettura sul Mezzogiorno del Novecento. Un percorso che non si limita alla riscoperta dei grandi autori del Sud, ma invita a un dialogo tra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
