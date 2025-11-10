Alimenti senza documenti di tracciabilità | la Polizia di Stato sospende l’attività di un ristorante
Tarantini Time Quotidiano Il personale del Commissariato Borgo, con l’ormai collaudata collaborazione del SIAN del Dipartimento di Prevenzione, ha ispezionato un ristorante nella centralissima via Berardi. Il controllo ha permesso di riscontrare le non corrette procedure di conservazione di alcuni prodotti ittici e l’assenza dei previsti documenti idonei ad identificare la tracciabilità degli alimenti. Il controllo avvenuto nel corso della preparazione di prodotti ittici da destinare alla ristorazione nelle ore successive ha permesso di individuare due addetti alla cucina intenti a sfilettare del pesce privo di qualsivoglia etichetta ed indicazione sulla provenienza. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
