«Lo spritz è stato protagonista del mio battesimo alcolico, quando lavoravo al bar della spiaggia dell'Hotel Excelsior al Lido. Ho fatto le mie prime due stagioni in quel bar». Alessandro Pellegrini, il fratello di Federica, la Divina campionessa del nuoto, oggi è senior bartender all'hotel The St. Regis di Venezia e si è fatto notare durante la Venice Cocktail Week, ma chi lo ha notato per la qualità e la precisione sul lavoro non sapeva della sua prestigiosa parentela. Se Federica è diventata una campionessa del nuoto è perché la mamma Cinzia l'ha portata presto in piscina dove lavorava. Se Alessandro fa il bartender (ha in realtà anche nuotato) è perché ha ereditato la passione dal papà Roberto che oggi si dedica alla formazione alla scuola professionale Dieffe a Spinea, in provincia di Venezia, ma con un passato dietro il banco prima al Florian, poi al Danieli infine al Gritti.

© Linkiesta.it - Alessandro Pellegrini, da Venezia al mondo e ritorno