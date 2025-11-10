Alcaraz mostruoso è ovunque | la reazione di De Minaur è impagabile
Straordinario scambio tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur nel primo turno delle Atp Finals. Lo spagnolo si porta a casa il punto dopo essere stato pressoché dappertutto in campo: la reazione dell'australiano tradisce tutta la rassegnazione tipica di quando si gioca contro il numero 1 al mondo. Guarda le tre migliori giocate della prima giornata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Per chiudere il 2025 davanti ad Alcaraz Jannik deve vincere le Atp Finals a Torino e sperare che lo spagnolo non vinca più di due partite - facebook.com Vai su Facebook