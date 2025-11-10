Alberto Gusmeroli Lega | Rottamazione quinques nella legge di Bilancio

«La rateizzazione lunga delle cartelle esattoriali, conosciuta come Rottamazione quinques, è finalmente entrata nella legge di bilancio. Si tratta di un provvedimento di grande importanza sociale che offre una concreta opportunità a milioni di cittadini che, pur avendo dichiarato le imposte, non sono riusciti a pagarle. La misura prevede una rateizzazione fino a nove anni con rate di importo uguale e la fine del meccanismo di decadenza in caso di mancato pagamento di una sola rata. Stiamo inoltre lavorando, attraverso la manovra e gli emendamenti, per ampliare la platea dei beneficiari. Già oggi la misura riguarda un numero molto ampio di contribuenti: tutti coloro che hanno ricevuto cartelle esattoriali fino al 31 dicembre 2023, secondo quanto previsto dal progetto di legge della Lega, a mia prima firma, depositato alla Camera e al Senato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

