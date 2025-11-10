Alberi protetti correttamente Fratelli d’Italia non sa di cosa parla

Leccotoday.it | 10 nov 2025

Il gruppo consiliare di Fattore Lecco risponde con decisione alle dichiarazioni di Fratelli d’Italia sugli interventi di riqualificazione del lungolago cittadino, affermazioni che per il gruppo civico sarebbero frutto di incompetenza, se non addirittura di volontà di disinformazione.Precisazioni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

